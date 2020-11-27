МИД Франции отказался признать независимость этого региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исторической резолюцию, принятую французским сенатом и призывающую правительство признать Нагорный Карабах.

«Решение, принятое французским сенатом, историческое. Признание Арцаха становится частью международной повестки», — написал он в Facebook.

В среду стало известно, что во Франции большинство сенаторов проголосовали за принятие резолюции, призывающей правительство признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер. Авторы резолюции осуждают «военную агрессию Азербайджана, совершенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников», и призывают немедленно вывести войска с «захваченных территорий».

Однако МИД Франции отказался признать независимость региона. По словам госсекретаря ведомства Жана-Батиста Лемуана, одностороннее признание Францией Нагорного Карабаха не было бы полезно никому: ни Армении, ни жителям Карабаха, ни Европе, ни другим странам-участницам Минской группы ОБСЕ.

С начала возобновления боев Армения и Азербайджан трижды договаривались установить режим прекращения огня, однако каждый раз перемирие срывалось. Итоговое соглашение в ночь на 10 ноября подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Согласно ему, Ереван передает Баку часть территорий Нагорного Карабаха, а также территорий, остававшихся у него под контролем с 1990-х годов. Армения выводит из региона военных, туда перебрасываются российские миротворцы. Для Армении будет создан транспортный коридор в Карабах, а для Азербайджана — коридор из республики в эксклав Нахичевань.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что миротворческий контингент завершил развертывание в Карабахе. В результате 250 авиарейсов в регион доставили 1960 человек и 552 единицы техники. Они разместятся в 23 наблюдательных пунктах.

Иностранные СМИ продолжают внимательно следить за ходом миротворческой операции и подводят первые политические итоги этого военного конфликта. Военный победитель войны в Нагорном Карабахе — Азербайджан, но политическими победителями вышли Россия и Турция. В проигравших — Армения и Запад, считает сербский интернет-портал Demostat.

После того как большая часть