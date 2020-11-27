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В Китае за сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусом 

Газета.Ru 2 часа назад
Названо число новых случаев COVID-19 в Китае
Фото: Reuters
Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, ТАСС.
Так, по данным комитета, у пяти человек заболевание протекает в активной форме, а восемь заразившихся переносят его бессимптомно. Отмечается, что все активные случаи оказались ввозными: три пришлись на Шанхай, и по одному на провинции Фуцзянь и Шэньси..
Летальных исходов за прошедшие 24 часа не зафиксировано. Всего, по последним данным, коронавирусом в Китае заразились почти 86,5 тыс. человек, погибли 4 634 пациента. Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 60 млн, умерли больше 1,4 млн заболевших.
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В мире , Китай , Шанхай
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