Названо число новых случаев COVID-19 в Китае

Госкомитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что за истекшие сутки в стране было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом, ТАСС.

Так, по данным комитета, у пяти человек заболевание протекает в активной форме, а восемь заразившихся переносят его бессимптомно. Отмечается, что все активные случаи оказались ввозными: три пришлись на Шанхай, и по одному на провинции Фуцзянь и Шэньси..

Летальных исходов за прошедшие 24 часа не зафиксировано. Всего, по последним данным, коронавирусом в Китае заразились почти 86,5 тыс. человек, погибли 4 634 пациента. Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 60 млн, умерли больше 1,4 млн заболевших.