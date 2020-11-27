Санду заявила о необходимости вывода миротворцев РФ

Избранный президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала "Moldova 1" заявила о необходимости вывода российских миротворцев из непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Санду, ее слова являются официальной позиции властей республики. Президент отметила, что не сообщает "ничего нового", так как предыдущие правительства придерживались сходной точки зрения.

По словам Санду, это важный вопрос для сохранения "целостности и независимости" страны. По данным агентства, в регионе находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), в которую входит около тысячи солдат и офицеров.