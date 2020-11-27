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Трамп: поставки вакцины от коронавируса в США начнутся со следующей неделе 

Газета.Ru и ещё 4 56 минут назад
Трамп анонсировал вакцинацию от коронавируса в США
Фото: EPA
Президент Дональд Трамп заявил, что поставки вакцины от коронавируса в США начнутся со следующей недели, сообщает Reuters.

"Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем эту кривую, вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после", — объявил Трамп.

Он добавил, что препарат в первую очень будет доставлен в американские больницы. Ее получат сотрудники экстренных служб, медицинские работники и пожилые люди.
В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19.
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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