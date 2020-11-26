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Санду высказалась о сближении Молдавии с НАТО 

ТК «Звезда» и ещё 2 54 минуты назад
Санду высказалась о сближении Молдавии с НАТО
Фото: Reuters
Санду отметила, что в первую очередь следует говорить о проблемах людей.
Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что в данный момент на повестке стоит борьба с коррупцией, а не отношения с НАТО.

«Я считаю, что мы должны говорить о проблемах людей, а сегодня они не ждут присоединения к НАТО. Главная проблема сейчас — это борьба с коррупцией», — сказала Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Молдавии подвели итоги второго тура президентских выборов. Победителем объявлена Майя Санду. Второй тур выборов в республике прошел 15 ноября. Соперником Санду в борьбе за кресло президента был действующий глава государства Игорь Додон.
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В мире , Игорь Додон , НАТО , Молдова
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