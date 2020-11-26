Опубликовано видео прощания аргентинцев с Марадоной 

Тысячи людей пришли проститься с Диего Марадоной в Буэнос-Айресе. Траурная церемония проходит в президентском дворце, где находится тело легенды мирового футбола. Сообщается, что в граждан пускают к гробу небольшими группами. Видео с места событий публикует Telegram-канал Mash.

Знаменитый игрок «Бока Хуниорс» скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. В начале этого месяца Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Врачи прооперировали футболиста и две недели назад выписали из больницы.

В связи с кончиной Диего Марадоны правительство Аргентины объявило трехдневный траур.