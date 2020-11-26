Россия ответила на претензии Египта 

Невыплата компенсаций родственникам жертв теракта и недостаточность мер безопасности в аэропортах препятствуют возобновлению чартерных рейсов в Египет. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в этой стране.

В октябре 2015 года над Египтом, как сообщал «Рамблер», на борту «Аэробуса А321», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 224 человека. После этого власти России приостановили авиасообщение с Египтом. В 2018 году оно было возобновлено между столицами стран.

На днях египетская газета «Аш-Шурук» опубликовала статью «Новая пробуксовка отношений с российским партнером». В ней высказаны претензии к России в связи с задержкой в возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и египетскими курортами.

Вчера пресс-служба посольства России в Египте распространила открытое письмо посла Георгия Борисенко в редакцию «Аш-Шурука». В нем он назвал газету уважаемой, а выраженный в статье запал в адрес России — критическим.

Дипломат выразил удивление этим, напомнив, что решение о приостановке полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх было вызвано тем, что Россия не могла продолжать осуществлять их, не получив гарантий соблюдения строгих мер безопасности в местных аэропортах. Он заверил в заинтересованности России в возобновлении чартерного сообщения с египетскими курортными городами.