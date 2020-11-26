Украина ищет помощь на Западе для «убийцы» Крымского моста

Ракетный комплекс «Нептун» может быть поставлен на чешские колеса после банкротства украинского Кременчугского завода. Об этом, по данным издания Defense Express, сообщил
глава ВСУ Руслан Хомчак.
Как сообщал «Рамблер», ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что ракетный комплекс «Нептун» может быть применен с материковой части Украины на подходах к Севастополю.
Генштаб Украины хотел бы использовать для ракетного комплекса «Нептун» чешское шасси «Татра».
«Татра» – классная машина. Вот под «Нептун» мы хотим, чтобы была база «Татры», - заявил Руслан Хомчак, пояснив, что такое же шасси военные предпочли бы видеть и у модернизированной РСЗО «Ураган».
Он отметил, что изначально планировалось использовать шасси производства Кременчугского завода, однако предприятие обанкротилось. При этом глава ВСУ посетовал, что чешское шасси стоит дороже, чем продукция украинского предприятия.
Пока неизвестно, будет ли полная замена шасси «Нептуна» на платформу от «Татры» или поменяют только базу на пусковой установке.