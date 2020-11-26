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В Киеве решили брать деньги за фото с Лениным 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
В Киеве решили брать деньги за фото с Лениным
Фото: РИА Новости
В Киеве появился новый памятник советскому лидеру Владимиру Ленину в районе станции метро «Почайная», с которым можно сделать платное фото.
Рядом с памятником прикреплены объявление о том, что каждый желающий за 20 гривен (53 рубля) может сфотографироваться с постаментом, а за 50 гривен (133 рубля) на фоне памятника можно снять видео. Также на постаменте написано: «Ленин-шоу онлайн», сообщает УНИАН.
Сотрудники Национальной полиции Украины прибыли на место и потребовали демонтировать памятник, указав на нарушение правил благоустройства.
В феврале в Черниговской области на аукционе продали памятник Ленину за 375 тыс. гривен (15,2 тыс. долларов).
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В мире , Киев
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