Блогер Алексей Навальный в ходе выступления в Европарламенте предложил ввести денежные санкции в отношении российских «олигархов», в том числе в качестве реакции на инцидент с ним. Об этом сообщает «Интерфакс»

«Европейский союз должен принимать целевые денежные санкции против российских олигархов — не только старых, но и новых», — сказал Навальный.

Он заметил, что введение санкций против руководства российских силовых структур несущественны.

Оппозиционер добавил, что денежные санкции можно вводить и в качестве реакции на проведение выборов в России, на которые, по его утверждению, не допускаются оппозиционные кандидаты.