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Навальный предложил ЕС новый вид санкций против россиян 

BFM.RU и ещё 2 40 минут назад
Блогер Алексей Навальный в ходе выступления в Европарламенте предложил ввести денежные санкции в отношении российских «олигархов», в том числе в качестве реакции на инцидент с ним. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Европейский союз должен принимать целевые денежные санкции против российских олигархов — не только старых, но и новых», — сказал Навальный.

Он заметил, что введение санкций против руководства российских силовых структур несущественны.
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Оппозиционер добавил, что денежные санкции можно вводить и в качестве реакции на проведение выборов в России, на которые, по его утверждению, не допускаются оппозиционные кандидаты.
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В мире , Видео , Санкции , Алексей Навальный , ЕС , Европарламент , Москва
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