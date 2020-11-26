Меркель потребует закрыть горнолыжные курорты в Европе 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении властей ФРГ добиться закрытия горнолыжных курортов в Европе как минимум до 10 января 2021 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» . По ее словам, это необходимо, чтобы избежать риска заражения туристов.

При этом Меркель выразила сомнение, что на закрытие курортов согласятся некоторые страны, в частности Австрия.

«К сожалению, когда слышишь заявления австрийской стороны, понимаешь, что этого просто так не добиться, но мы попытаемся еще раз», — сказала канцлер.

Меркель также выразила надежду, что вакцина от коронавируса может появиться в Германии еще до Рождества.