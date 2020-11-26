«Вы просто молодцы»: Лукашенко похвалил Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил действия и роль России по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает БЕЛТА.

«Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает, и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что в принципе, хоть и в начале пути находимся, начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе — это очень позитивный и хороший знак», — сказал Лукашенко, комментируя прекращение войны в регионе.

Он добавил, что Белоруссия придерживается именно такой позиции в отношении конфликта в Нагорном Карабахе.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Российские миротворцы будут находиться вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях. В ходе столкновений Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль ряд населенных пунктов, в том числе город Шуши, расположенный в десяти километрах от столицы НКР Степанакерта.