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Минск выразил протест Киеву 

Артём Кульша 26 ноября 2020
Министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту послу Украины в связи с антибелорусскими акциями. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
26 ноября украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим был вызван в белорусское Министерство иностранных дел. Там ему была вручена нота решительного протеста в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства страны на Украине, а именно в связи с противоправной деятельностью радикальных элементов у здания дипломатической миссии в Киеве, которая создает непосредственную угрозу для ее функционирования и безопасности сотрудников посольства и членов их семей, и провокационными актами вандализма в отношении почетного консульства Белоруссии во Львове.
МИД выразил крайнюю озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием реакции на соответствующие официальные запросы Белоруссии и потребовал обеспечить безопасность дипмиссии на надлежащем уровне.

«Белоруссия ожидает реакции украинской стороны и исходит из того, что акты вандализма будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», посольство Белоруссии на Украине объявило о приостановке работы офиса почетного консульства во Львове с 17 ноября до 31 декабря в связи с ситуацией с распространен
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В мире , Видео
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