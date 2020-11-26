Минск выразил протест Киеву 

Министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту послу Украины в связи с антибелорусскими акциями. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

26 ноября украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим был вызван в белорусское Министерство иностранных дел. Там ему была вручена нота решительного протеста в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства страны на Украине, а именно в связи с противоправной деятельностью радикальных элементов у здания дипломатической миссии в Киеве, которая создает непосредственную угрозу для ее функционирования и безопасности сотрудников посольства и членов их семей, и провокационными актами вандализма в отношении почетного консульства Белоруссии во Львове.

МИД выразил крайнюю озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием реакции на соответствующие официальные запросы Белоруссии и потребовал обеспечить безопасность дипмиссии на надлежащем уровне.

«Белоруссия ожидает реакции украинской стороны и исходит из того, что акты вандализма будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание», — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», посольство Белоруссии на Украине объявило о приостановке работы офиса почетного консульства во Львове с 17 ноября до 31 декабря в связи с ситуацией с распространен