Турция выполнила команду России «лежать» в Сирии и команду «к ноге» в Азербайджане. Об этом израильский государственный деятель Яков Кедми заявил в эфире YouTube-шоу «Поле Куликова».

Он высказал мнение, что Украина рассчитывает на то, что Турция впряжется за нее перед Россией, если США не захотят это сделать. Кедми задался вопросом, знают ли об этом сами турки.

«Уровень дебилизма украинского руководства бесконечен!» — заявил он.

По словам политика, в Сирии Россия скомандовала Турции «стоять» и «лежать», и та подчинилась, а в Азербайджане — «к ноге», и команда вновь была выполнена. Кедми назвал Россию единственной страной, которую Турция боится и с которой не хочет воевать. По его мнению, Турция скорее вступит в конфликт с США, чем с Россией, а если и решится возвращать Крым, то вовсе не Украине.

В октябре, как сообщал «Рамблер», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, которую воспринимает как ключевую страну в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.