Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Турция выполнила команду России «к ноге» 

Артём Кульша 42 минуты назад
Турция выполнила команду России «лежать» в Сирии и команду «к ноге» в Азербайджане. Об этом израильский государственный деятель Яков Кедми заявил в эфире YouTube-шоу «Поле Куликова».
Он высказал мнение, что Украина рассчитывает на то, что Турция впряжется за нее перед Россией, если США не захотят это сделать. Кедми задался вопросом, знают ли об этом сами турки.

«Уровень дебилизма украинского руководства бесконечен!» — заявил он.

По словам политика, в Сирии Россия скомандовала Турции «стоять» и «лежать», и та подчинилась, а в Азербайджане — «к ноге», и команда вновь была выполнена. Кедми назвал Россию единственной страной, которую Турция боится и с которой не хочет воевать. По его мнению, Турция скорее вступит в конфликт с США, чем с Россией, а если и решится возвращать Крым, то вовсе не Украине.
Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика
В октябре, как сообщал «Рамблер», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признавала и не признает аннексию Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, которую воспринимает как ключевую страну в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.
Комментарии 115
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
00:30
Бизнесмен явился на свадьбу с беременными от него подругами и попал на видео
Общество В мире
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
00:46
Выброшенные из автобуса при ДТП в Калуге люди попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с историей жизни Марадоны
02:51
Опубликовано видео с историей жизни Марадоны
В мире
Видео с мостом через Босфор, окутанным туманом
00:55
Видео с мостом через Босфор, окутанным туманом
В мире
Испытания систем ПРО ВС РФ попали на видео
00:39
Испытания систем ПРО ВС РФ попали на видео
Армия
Трамп помиловал Флинна и попал на видео
00:48
Трамп помиловал Флинна и попал на видео
Политика
ВС РФ в Кельбаджарском районе попали на видео
01:29
ВС РФ в Кельбаджарском районе попали на видео
Армия
Видео с рекламой «Пятерочки» о важности масок
00:50
Видео с рекламой «Пятерочки» о важности масок
Общество
Появилось видео скандальной рекламы застройщика
00:59
Появилось видео скандальной рекламы застройщика
Общество
Видео предсказаний будущего Украины от Саакашвили
01:00
Видео предсказаний будущего Украины от Саакашвили
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение