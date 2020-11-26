Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск, где пройдут его переговоры с Александром Лукашенко. Эксперты считают, что основными вопросами двусторонних отношений остаются тема интеграции в рамках Союзного государства и реализация конституционной реформы в Белоруссии с последующими досрочными выборами президента. Однако уверенности в том, что Лукашенко пойдет на это, нет.

Основная цель поездки Сергея Лаврова — участие в совместном заседании коллегий МИД РФ и Белоруссии. При этом, как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, на четверг, 26 ноября у российского министра назначены также встречи с его белорусским коллегой Владимиром Макеем и президентом республики Александром Лукашенко. Темы переговоров обозначены абстрактно: «ситуация в республике и ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня».

В последний раз Лавров посещал Минск еще в июне, за полмесяца до президентских выборов. Тогда основной темой его переговоров с белорусским руководством были вопросы интеграции двух государств — стороны даже подписали соглашение о взаимном признании виз.

За несколько месяцев ситуация изменилась кардинально: на улицах белорусских городов протестуют несогласные с результатами выборов, силовики жестоко пресекают их акции, а сам Лукашенко во всех этих событиях видит иностранное влияние.

Стабилизация ситуации в Белоруссии стала одной из ключевых тем двусторонней повестки. Москва оказалась единственным международным партнером Минска в Европе, кто был готов продолжить диалог после выборов.

Лукашенко несколько раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным, в начале сентября Минск посетил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Спустя две недели белорусский президент и сам наведался в Россию: 19 сентября в Сочи состоялись четырехчасовые переговоры Лукашенко с Путиным.

Разговор тогда проходил за закрытыми дверями, совместного заявления для прессы сделано не было. Позже стало известно о двух главных итогах встречи. Во-первых, президент России поддержал идею о проведении в Белоруссии конституционной реформы, что, по идее, должно способствовать выходу республики из внутреннего кризиса. Во-вторых, Москва обязалась предоставить Минску нецелевой кредит на $1,5 млрд

Официальные лица прямо никак не связывают эти два итога переговоров. Однако в аналитической среде популярно мнение, что кредит выдавался Лукашенко именно при условии проведения конституционной реформы, за которой должны последовать досрочные выборы президента Белоруссии.

Представители российского государства, в том числе Сергей Лавров, уже неоднократно указывали, что Москва не намерена вмешиваться в этот процесс. Тем не менее, на всех уровнях высказывалось одобрение самой идеи изменения белорусской конституции. Кроме того, эта тема поднималась во время недавнего визита главы СВР России Сергея Нарышкина в Минск.

В то же время тема двусторонней интеграции в рамках Союзного государства затрагивается все реже.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, это не означает, что она стала менее важной для Кремля. «И интеграция, и конституционная реформа — эти вопросы все еще актуальны», — заверяет он.

С этим мнением согласен эксперт по странам ближнего зарубежья, политолог Максим Семенов: «Россия все свои требования озвучила и попросту ждет, что Лукашенко выполнит наконец обещания о конституционной реформе и углублении интеграции. Руководство РФ, по всей видимости, полагает, что ему некуда деться и он рано или поздно вынужден будет принять все требования Москвы».

Тем не менее эксперты сомневаются, что президент Белоруссии легко пойдет на выполнение договоренностей с Россией.

«Лукашенко остался Лукашенко. В тот момент, когда ему было сложно, он давал обещания. Когда ему стало легче, он стал эти обещания забывать. Это характерно для него.

Ничего неожиданного здесь нет, и наше руководство должно было быть готово к такому поведению Лукашенко», — констатирует Жарихин.

«Наиболее вероятным в данный момент кажется дальнейший саботаж Лукашенко идей конституционной реформы и интеграции ради удержания власти. Однако с учетом активности оппозиции я опасаюсь, что Белоруссия последует по венесуэльскому сценарию», — говорит Максим Семенов.

По мнению замдиректора Института стран СНГ, просто ожидать выполнения обещаний со стороны Лукашенко не стоит. Эксперт уверен, что Москва должна требовать, выдвигать условия и аргументы, использовать экономические и политические рычаги давления, чтобы убедить белорусского президента выполнить то, что он обещал.