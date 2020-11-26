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Япония начала массово уничтожать кур после вспышки птичьего гриппа

News.ru
1 час назад
В префектуре Хёго в Японии зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа, власти начали массовое уничтожение кур и подозревают, что вирус имеет высокую патогенность.
"Третья вспышка": Япония массово уничтожает кур
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Kyodo префектура Хёго стала уже третьей по счёту среди тех, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа и где массово уничтожаются поголовья кур.
В Хёго вспышка произошла в городе Авадзи, где будут уничтожены порядка 146 тысяч кур. В радиусе 10 км от фермы действует карантин, запрещающий перемещение кур и куриных яиц.
Днём ранее птичий грипп был обнаружен в префектуре Фукуока, там уничтожат 90 тысяч кур. В начале ноября вспышка вируса произошла в префектуре Кага на острове Сикоку. Там было обнаружено сразу восемь очагов, а число уничтоженных кур достигло 1 млн.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в ноябре власти Южной Кореи подтвердили четвёртый случай обнаружения высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа H5N8 в этом году. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.
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