"Третья вспышка": Япония массово уничтожает кур

В префектуре Хёго в Японии зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа, власти начали массовое уничтожение кур и подозревают, что вирус имеет высокую патогенность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Kyodo префектура Хёго стала уже третьей по счёту среди тех, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа и где массово уничтожаются поголовья кур.

В Хёго вспышка произошла в городе Авадзи, где будут уничтожены порядка 146 тысяч кур. В радиусе 10 км от фермы действует карантин, запрещающий перемещение кур и куриных яиц.

Днём ранее птичий грипп был обнаружен в префектуре Фукуока, там уничтожат 90 тысяч кур. В начале ноября вспышка вируса произошла в префектуре Кага на острове Сикоку. Там было обнаружено сразу восемь очагов, а число уничтоженных кур достигло 1 млн.