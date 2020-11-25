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На Украине предрекли экологическую катастрофу в Крыму 

Lenta.ru 33 минуты назад
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью изданию Zn.ua предрек экологическую катастрофу в Крыму.

«Речь идет и о нарушении экологических норм при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив. Согласно выводам украинских ученых, это все грозит региональной экологической катастрофой», — заявил Мамедов, добавив, что Азовское море может превратиться в залив.

Он сообщил, что прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генеральной прокуратуры Украины, располагается в Киеве) начала уголовное производство по 15 фактам незаконной добычи полезных ископаемых и загрязнения окружающей среды. По словам заместителя генпрокурора, на данный момент Украина не имеет методики определения масштабов ущерба, нанесенного деятельностью российских властей.
Описан сценарий войны за Крым с США
23 октября вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о возможности экологической катастрофы в Донбассе и Ростовской области. По его словам, в одной из шахт на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с советских времен находится радиоактивная капсула, и радиация может попасть в грунтовые воды.
Украинские власти неоднократно заявляли, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом является противоправным, а въезд на территорию «временно оккупированного» полуострова должен быть согласован с украинской стороной и происходить через контрольные пункты въезда-выезда на административной границе. Строительство Крымского моста Киев считает незаконным.
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