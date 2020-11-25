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СМИ: армию Израиля готовят к «удару США по Ирану» 

ИА Regnum 1 час назад
СМИ: армию Израиля готовят к «удару США по Ирану»
Фото: РИА Новости
Израильские военные прошли инструктаж на случай удара, который Соединённые Штаты «нанесут по Ирану», сообщает 25 ноября Axios со ссылкой на неназванный источник в Израиле.
По утверждению автора материала, правительство Израиля поручило военным принять такие меры не из-за получения каких-либо данных разведки, а из-за «очень чувствительного периода» перед «инаугурацией Джо Байдена 20 января».
Утверждается, что в таком случае Иран может нанести удар возмездия через иранские прокси-отряды в Сирии, Ливане или секторе Газа, а также и напрямую.
Официального подтверждения этой информации нет.
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В мире , Армия , Газа , Израиль , Иран , Ливан , Палестина , Сирия , США
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