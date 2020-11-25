Венгрия и Польша отвергли план ЕС

Венгрии и Польши появился новый повод для конфликта с Евросоюзом . В содружестве 25 ноября был представлен план по обеспечению гендерного равенства, и Будапешт Варшава тут же выразили свое несогласие с ним. Этот спор — лишь часть более глобального противостояния вокруг семилетнего бюджета. Брюссель хочет, чтобы выделение средств зависело от соблюдения принципа верховенства права. В таком случае под удар попадают именно эти восточно-европейские страны.

Венгрия и Польша выступили против плана Евросоюза по обеспечению гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин как части внешней политики содружества.

Развернувшееся противостояние является лишь частью эскалации конфликта между восточно-европейскими странами и Брюсселем. На прошлой неделе Будапешт и Варшава наложили вето на проекты семилетнего бюджета (1,1 трлн евро) и фонда борьбы с последствиями пандемии (750 млрд евро). Их не устраивает привязка бюджета к механизму соблюдения принципа верховенства права, что позволяет Еврокомиссии замораживать выделение средств странам, нарушающим этот принцип.

Польша и Венгрия имеют массу расхождений с Брюсселем по самым разным вопросам. И одна из таких точек противоречия — вопрос гендерного равенства.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по международному партнерству Ютта Урпилайнен представили «Гендерный план действий III», который направлен на укрепление прав женщин, девочек и ЛГБТ во всем мире путем «оспаривания» гендерных норм и стереотипов.

Урпилайнен рассказала журналистам, что пандемия коронавируса усугубила гендерное неравенство, и подчеркнула, что Евросоюз должен принять меры, чтобы избежать риска потери «десятилетий важного прогресса».

«Обеспечение равных прав для всех расширяет возможности наших обществ. Это делает их богаче и безопаснее. Это факт, выходящий за рамки принципов или моральных обязательств. Участие и лидерство женщин и девочек необходимы для демократии, справедливости, мира, безопасности, процветания и более зеленой планеты. С этим новым планом действий по гендерным вопросам мы стремимся к большему и быстрому продвижению гендерного равенства», — заявил Боррель.

План подразумевает, что доля внешнеполитических инициатив ЕС, целью которых является гендерное равенство, должна вырасти с 64% в настоящее время до 85% в 2025 году. Внешняя помощь во всех секторах, включая инфраструктуру, цифровые технологии, энергетику, сельское хозяйство, должна включать гендерную перспективу и поддерживать гендерное равенство.

Также в плане отмечается необходимость разработки общего подхода для всех стран-членов ЕС в этом направлении. Предлагается сосредоточить внимание на отдельных стратегических вопросах — тщательный гендерный анализ и тесные консультации с членами содружества, правозащитными организациями, активистами за права женщин обеспечат прочную основу для действий на местах.

Кроме того, в плане содержится призыв к ускорению прогресса с упором на ключевые области взаимодействия — борьбу с насилием, содействие расширению экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин, всеобщий доступ к здравоохранению, обеспечение репродуктивных прав, гендерное равенство в образовании.

План также призывает Европейский союз подавать пример, в том числе путем установления гендерно-чувствительного и сбалансированного руководства на высшем политическом и управленческом уровнях.

Однако инициатива немедленно встретила сопротивление со стороны Польши и Венгрии. Правительства обеих стран подвергаются критике со стороны Брюсселя за нарушение прав женщин и представителей ЛГБТ.

В октябре в Польше с подачи правящей партии «Право и справедливость» фактически были запрещены аборты. 22 октября Конституционный суд страны признал несоответствующим конституции положение законодательства, допускающее прерывание беременности в случае обнаружения у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. В соответствие с этим решением в Польше делать аборт можно только в двух случаях: если беременность наступила в результате изнасилования и если беременность угрожает здоровью или жизни женщины. Однако на фоне массовых протестов вступление решения в силу было отложено.

В июле Польша запустила процесс выхода из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (так называемой Стамбульской конвенции). В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования. В частности, правительства стран, присоединившихся к конвенции, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия, а также создавать горячие линии, убежища, оказывать материальную, психологическую и правовую поддержку жертвам насилия.

С 2019 года около ста городов и муниципальных образований Польши подписали постановления, в соответствии с которыми территории этих населенных пунктов объявлялись «зоной, идеологически свободной от ЛГБТ». Резолюции носят символический характер и не имеют законной силы, однако этот жест стал частью кампании по притеснению ЛГБТ-сообществ в Польше.

Депутат от правящей в стране партии «Право и справедливость» (ПиС) Пшемыслав Чарнек сообщил журналистам, что «идеология ЛГБТ выросла из тех же корней, что и гитлеровский национал-социализм».

В ПиС утверждают, что люди гомосексуальной ориентации «никогда не исключались из общества», при этом ЛГБТ — это «опасная идеология», которая распространяется в Польше. Об этом, к примеру, говорил президент страны Анджей Дуда в ходе своей избирательной кампании, которая прошла этой весной. Он обещал защитить польские семьи от импортированной «идеологии ЛГБТ», которая, по его словам, пытается агрессивно сексуализировать детей. Кроме того, Дуда призвал запретить преподавание в школах такого предмета, как права гомосексуалов.

Недавно в парламент Польши правящей партией было внесено предложение о запрете гей-парадов.

Правящая партия Венгрии «Фидес» также все чаще прибегает к антиЛГБТ-риторике по мере приближения парламентских выборов 2022 года. Пандемия COVID-19 ударила по экономике и Венгрии, и Польши, и Будапешт, следуя примеру ПиС, также решил мобилизовать свой консервативный электорат в условиях финансового кризиса, пишет Bloomberg.

В середине ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил поправку к конституции, согласно которой дети должны воспитываться с христианской интерпретацией гендерных ролей. Чуть позже «Фидес» создала законопроект, который фактически запретит усыновление детей однополыми парами.

В случае принятия инициативы усыновлять детей в Венгрии смогут только супружеские пары, причем в поправке будет указываться, что мать должна быть женщиной, а отец — мужчиной. Однополые браки в стране запрещены, но сейчас ЛГБТ-пары могут усыновить ребенка, если документы подаст один из партнеров.

В мае в Венгрии был принят законопроект, официально запрещающий гражданам менять пол в документах.

Как сообщает The Independent, именно эти инициативы заставили Еврокомиссию разработать стратегию по борьбе с дискриминацией ЛГБТ в странах объединения. И, более того, ЕК предложила привязать соблюдение прав ЛГБТ к тому же принципу верховенства закона.

Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли заявила ранее, что страны, в которых не соблюдаются права ЛГБТ, должны столкнуться со штрафами. По ее словам, переговоры по долгосрочному бюджету Евросоюза должны учитывать и необходимость поддержки ценностей ЕС во всем содружестве.

«Потому что это способ заставить государство-член подчиниться, сказав: «Хорошо, вы не получите долю, которую вы должны получить, если не соблюдаете верховенство закона», — подчеркнула чиновница.

Это, в свою очередь, стало веской причиной для Польши и Венгрии, чтобы наложить вето на обсуждение семилетнего бюджета ЕС, отмечает The Independent. Иными словами, все более враждебная политика государства в отношении ЛГБТ может привести к глубокому расколу внутри Европейского Союза, пишет издание.

Теперь же, после представления плана ЕС, Варшава и Будапешт, подчеркивая свою приверженность равенству между мужчинами и женщинами, спорят о трактовке термина «гендерное равенство».

«В договоре Европейского Союза очень четко говорится не о гендерном равенстве, а о равенстве между женщинами и мужчинами, — говорится в письменном заявлении польского государственного секретаря по сотрудничеству в целях развития Павла Яблонски. — Мы не видим необходимости пересматривать это определение и не приветствуем попытки сделать это. Мы должны скорее следовать правовым нормам, чем изобретать новые, особенно если они могут быть подвержены неопределенным толкованиям и различным проблемам перевода».

Представитель постоянного представительства Венгрии при ЕС сообщил, что «определение концепции гендера относится к исключительной компетенции государств-членов, которые должны соблюдаться», и добавил: «Документы ЕС по этой причине должны содержать только ссылки, приемлемые для каждого государства-члена, и опираться на прочную правовую основу и согласованные определения».

Совет ЕС, однако, все еще панирует одобрить план гендерного равенства, что потребует поддержки каждого члена содружества. Венгрия и Польша могут воспользоваться своим правом вето. В таком случае каждая страна может одобрить план самостоятельно.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро заявила, что реализация предложений «не зависит от выводов Совета, хотя, конечно, ЕК рассчитывает на политическую поддержку Совета». Она также подчеркнула важность тесного сотрудничества со всеми членами ЕС «в рамках европейского подхода, будь то на многостороннем, региональном или национальном уровне».

Вместе с тем отсутствие ратификации плана на уровне содружества может нанести ущерб репутации европейской солидарности, пишет Politico. Такую обеспокоенность выражают и некоторые члены содружества. Министр торговли и развития Нидерландов Сигрид Кааг, к примеру, заявила, что Европейский союз должен сосредоточиться на том, чтобы выступить единым фронтом в этом вопросе.

«Достаточно сложно и без того продвигать европейскую помощь по обеспечению гендерного равенства, поэтому, если мы сами начнем это еще и разрушать, вы можете представить, насколько сложно будет защищать права женщин и девочек или ЛГБТ-сообщества?» — сказала Кааг.

Отвечая на вопрос о противодействии Венгрии и Польши, Боррель уточнил, что термин «гендерное равенство» «широко используется и понимается всеми, он закреплен в международных договорах о правах и находит свою основу в договорах и основном законе Евросоюза».

«Если у Совета ЕС возникнут трудности с этим, мы посмотрим, что можно делать», — заверил он.