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Стрелков предупредил о нападении на Крым 

Мария Иванова 15 минут назад
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Крым окажется под угрозой, если Россия не вмешается в ситуации в Приднестровье и Донбассе. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению Гиркина, совместные учения Румынии и США демонстрируют, что на Приднестровье, ДНР и ЛНР скоро могут напасть.
Раскрыта провокация Украины в Крыму
Он подчеркнул, что новый президент Молдавии Майя Санду выступает за объединение ее страны с Румынией, но для этого необходимо решить вопрос с Приднестровьем.

«Я бы рассматривал данную ситуацию именно в этом контексте. Во-вторых, в контексте атаки Украины на Донбасс, которая, в принципе, сейчас снова готовится», — заявил Гиркин.

Он добавил, что без вмешательства Москвы ДНР и ЛНР разгромят за несколько дней, а Приднестровье — за сутки.

«Атаковать Крым они будут только после того, как будут решать эти два узла, и, если РФ активно не вмешается. К Крыму обязательно перейдут, никакого сомнения в этом нет», — заключил Гиркин.

Как писал «Рамблер», ранее Гиркин заявил, что соглашение Армении и Азербайджана о прекращении огня негативно отразится на России.
По его мнению, Карабах станет для России «еще одной маленькой Сирией, вполне солидной по расходам», а российские военные окажутся там в оперативном окружении Турции и Азербайджана, «фактически в заложниках».
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