Венгрия готова пойти против ЕС ради «Спутник V» 

Венгерские власти могут начать вакцинацию населения российским препаратом «Спутник V» без соответствующего разрешения Евросоюза, заявил изданию «ПолитРоссия» политолог Миклош Кевехази. По его словам, венгерские оппозиционеры пытаются сорвать сотрудничество с Москвой, возможно по указанию Брюсселя.

Так, недавно представитель оппозиционной парламентской партии «Йоббик» Ласло Лукач раскритиковал решение венгерского правительства приобрести небольшую партию «Спутника V» для проведения клинических испытаний, после которых может стартовать массовая вакцинация. Он обвинил чиновников в том, что они намерены превратить страну «в русскую лабораторию», допустив, что препарат из России может быть опасен.

Скандальное высказывание прокомментировал министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто. Он подчеркнул, что правительство обязано обеспечить население вакциной независимо от страны, в которой она была разработана.

По его словам, политические инсинуации не должны влиять на решения венгерских властей, особенно когда речь идет о здоровье граждан.

«Образцы вакцин исследуются по четкой процедуре, которая определяет, можно ли использовать этот препарат в Венгрии», — напомнил он.

Политолог Миклош Кевехази подчеркнул, что венгерская оппозиция может действовать по заданию из Брюсселя. При этом, по его словам, Будапешт может начать вакцинацию населения без согласования с Евросоюзом. Речь идет о прививках для пациентов с хроническими заболеваниями, которым заболевание COVID-19 грозит летальным исходом.