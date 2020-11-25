Автомобиль протаранил офис Меркель в Берлине 

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Автомобиль врезался в ворота ограждения офиса федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине. Об этом со ссылкой на очевидца пишет Reuters.

По данным ТАСС, инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер.

Полиция досматривает автомобиль, на место прибыли две скорые, пояснил корреспондент издания с места событий.

«Рамблер» писал, что ранее Ангела Меркель обратилась к нации, заявив, что количество новых случаев COVID-19 стремительно растет и Германию ждут «тяжелые месяцы». По ее словам, вторая волна коронавируса оказалась мощнее первой. 28 октября Меркель объявила жесткий карантин.

При этом на днях стало известно, что власти Германии намерены продлить карантинные ограничения, так как оснований для их смягчения или отмены нет.