Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Автомобиль протаранил офис Меркель в Берлине 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Автомобиль врезался в ворота ограждения офиса федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине. Об этом со ссылкой на очевидца пишет Reuters.
По данным ТАСС, инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер.
Полиция досматривает автомобиль, на место прибыли две скорые, пояснил корреспондент издания с места событий.
«Рамблер» писал, что ранее Ангела Меркель обратилась к нации, заявив, что количество новых случаев COVID-19 стремительно растет и Германию ждут «тяжелые месяцы». По ее словам, вторая волна коронавируса оказалась мощнее первой. 28 октября Меркель объявила жесткий карантин.
При этом на днях стало известно, что власти Германии намерены продлить карантинные ограничения, так как оснований для их смягчения или отмены нет.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
00:22
Врезавшийся в ворота офиса Меркель автомобиль попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
01:44
Опубликовано видео задержания смотрящего за Тюменью авторитета
Происшествия Криминал
Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге
00:25
Автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге
Происшествия
Едва не погибший от минивэна невозмутимый байкер попал на видео
00:19
Едва не погибший от минивэна невозмутимый байкер попал на видео
Происшествия
Уничтоживший единственную школу в поселке РФ пожар попал на видео
00:48
Уничтоживший единственную школу в поселке РФ пожар попал на видео
Происшествия Пожары
Готовивший теракты в Московском регионе исламист попал на видео
01:27
Готовивший теракты в Московском регионе исламист попал на видео
Происшествия Криминал
Не пустившая школьника в туалет учительница в Петербурге попала на видео
01:08
Не пустившая школьника в туалет учительница в Петербурге попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео испытания новой ядерной бомбы США
00:44
Опубликовано видео испытания новой ядерной бомбы США
Армия Оружие
Лукашенко сказал, как его убрать, и попал на видео
00:59
Лукашенко сказал, как его убрать, и попал на видео
Политика
Сгоревшая под Иркутском школа попала на видео
00:11
Сгоревшая под Иркутском школа попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение