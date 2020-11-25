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Ответ США: корвет РФ поразил цель в заливе Петра Великого 

Алиса Селезнёва 13 минут назад
Ответ США: корвет РФ поразил цель в заливе Петра Великого
Фото: РИА Новости
Корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» по цели в заливе Петра Великого в Приморье, сообщает ТАСС. Стрельбы прошли после инцидента в заливе с участием военного корабля США.
Как сообщал «Рамблер», 24 ноября стало известно, что эскадренный миноносец американских ВМС «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого на юге Приморского края зашел за российскую границу на два километра. Нарушителя остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».
По данным пресс-службы Тихоокеанского флота, корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» сегодня впервые выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Уран» и успешно поразил цель, расположенную в 40 км от боевого корабля.

«Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения», — отметили в пресс-службе.

При этом в Минобороны не связывают учения с недавним инцидентом в заливе. В пресс-службе пояснили, что стрельбы были проведены в рамках заводских ходовых и государственных испытаний.
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Комментарии
В мире , Армия , Джон Маккейн , Алдар Цыденжапов , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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