Ответ США: корвет РФ поразил цель в заливе Петра Великого 

«Для обеспечения испытательной стрельбы было привлечено до 10 кораблей и судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота, которые обеспечивали безопасность района и контроль результатов выполнения боевого упражнения», — отметили в пресс-службе.