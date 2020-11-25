СМИ: Путин отомстил Пашиняну 

Президент России Владимир Путин отомстил премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приверженность «прозападной» позиции, сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на турецкое издание Daily Sabah. Москва намеренно преподала Еревану урок, приняв нейтральное положение в конфликте в Нагорном Карабахе.

Никол Пашинян продемонстрировал свои политические ориентиры, еще будучи депутатом. Так, в 203 году он выступил против членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Тогда будущий премьер счел вхождение в организацию попыткой посягательства на суверенитет страны.

В 2016 году он отверг соглашение о единой российско-армянской региональной системе ПВО на Кавказе. Он заявил, что Россия не является гарантом безопасности Армении. Риторика Пашиняна изменилась в корне, когда он стал премьер-министром и отрицать взаимодействие с Москвой стало бессмысленно. Однако прежние высказывания забыты не были.

Автор статьи подчеркнула, что когда разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе, многие считали, что Россия незамедлительно выступит на стороне Армении, как сделала Турция, поддержав Азербайджан.

Однако президент РФ Владимир Путин показательно дистанцировался от ввязывания в войну, заявив, что бои на территории Армении не ведутся. Как итог Никол Пашинян подписал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мирное соглашение, согласно которому Ереван пошел на существенные территориальные уступки.

«Путин преподал урок Пашиняну. Он как бы напомнил, что Пашинян мог не выступать с критикой России», — говорится в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Хазин заявил, что Президент России Владимир Путин сорвал план по полному уничтожению Армении. По его словам, у нового обострения конфликта в Карабахе были заказчики. Согласно их плану, после полного захвата Карабаха Азербайджаном в Армении начались бы проблемы с беженцами, западные фонды разыграли бы свою карту, а переброшенные из Сирии в Нахичевань террористы сыграли бы роль ликвидаторов республики. В результате их действий в стране началась бы гуманитарная катастрофа, возникли бы проблемы с сухопутной и воздушной границами с Грузией, был бы перерезан армянский перешеек в Иран, а единственным шансом Армении осталась бы военная помощь со стороны России, которую втягивали в бои всеми правдами и неправдами. Планы заговорщиков нарушил Владимир Путин, проявив выдержку и дождавшись «заветного звонка» от президента Турции Реджепа Эрдогана.