Европарламент анонсировал новый удар по России

ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью газете «Известия» заявил член комитета Европарламента по международным делам, французский депутат Тьерри Мариани.

Как сообщал «Рамблер», 20 августа Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября блогер был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.

По словам Мариани, в Европарламенте виновные были назначены еще до того, как было начато расследование инцидента с Навальным. Это произошло под воздействием некоторых делегаций из стран Балтии, Польши и Румынии.

«Евросоюз считает, что введение санкций имеет большое значение. В последние месяцы было много таких ситуаций — например, «дело Навального» и Белоруссия. Логика мышления в ЕС остается «антисоветской» — в России до сих пор видят врага», - пояснил он.

Мариани также допустил ввод новых антироссийских санкций против России со стороны ЕС.

«Думаю, что новые санкции будут, поскольку это единственный способ ЕС проводить свою внешнюю политику», — объяснил он.

Политик также отметил, что ситуация со строительством «Северного потока-2» продолжает оставаться сложной и на нее повлияет избрание президентом США Джо Байдена, известного своей антироссийской точкой зрения.

«Можно ожидать, что его политика будет достаточно жесткой, как это бывает при демократах. Интерес же США заключается в том, чтобы СП-2 достроен не был», - заявил французский депутат.