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Трамп помиловал пару индеек в Белом доме 

Lenta.ru 22 минуты назад
Трамп помиловал пару индеек в Белом доме
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп «помиловал» пару индеек накануне Дня благодарения, который отмечается 26 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
Церемония помилования двух птиц, которых назвали «Кукуруза» и «Початок», прошла в Розовом саду Белого дома. В ней приняли участие супружеская чета и их дети.
Отмечается, что, по традиции, президенту каждый год в преддверии Дня благодарения привозят главную праздничную индейку и ее дублера, которых он «помилует». Обычно птицам дают такие имена, чтобы они сочетались по смыслу. Так, в прошлом году в церемонии участвовали «Хлеб» и «Масло».
Ранее сообщалось, что собака по кличке Мейджор (с английского — «майор» или «главный») демократа Джо Байдена, побеждающего на выборах президента США, станет первым животным в Белом доме, взятым из приюта.
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