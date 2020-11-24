Ещё
Далее:
Читайте также:
«Непосредственно Каха»
«Непосредственно Каха» Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил американцев с успехами на бирже, однако на вопросы журналистов отвечать не захотел.

«Хочу поздравить народ нашей страны… индекс DJIA достиг 30 тыс. пунктов, это высочайший уровень в истории», — передает РИА «Новости» его слова.

Трамп даже назвал этот показатель «священной цифрой». Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 19.36 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,48% — до 30 030,49 пункта, что является историческим рекордом. В то же время индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 0,98%, до 11 996,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,47%, до 3630,2 пункта.
Также Трамп добавил, что «очень доволен тем, что происходит с вакциной от коронавируса», после чего покинул комнату для пресс-брифингов в Белом доме, не ответив на вопросы журналистов о выборах.
Ранее немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer подали заявку на регистрацию в США вакцины от коронавируса. В Белом доме пообещали американцам 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции к концу 2020 года.
Об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech заявили 9 ноября. В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении заключить с BioNTech и Pfizer контракт на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса. По сообщениям СМИ, эффективность вакцины составляет 95%. При этом сообщалось о побочных эффектах.
Напомним, Невада стала третьим штатом, который утвердил победу кандидата от Демократической партии за последние сутки. До этого победу Байдена утвердили в Пенсильвании и в штате Мичиган.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
За участие Трампа в выборах-2024 высказались почти 50% жителей США За участие Трампа в выборах-2024 высказались почти 50% жителей США Россию попросили сделать «шаг назад» в Донбассе Россию попросили сделать «шаг назад» в Донбассе Болгары высмеяли планы Украины «захватить» Крым Болгары высмеяли планы Украины «захватить» Крым
Комментарии 2
В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Pfizer , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жених пнул невесту в лицо и попал на видео
00:22
Жених пнул невесту в лицо и попал на видео
В мире
Эсминец «Джон Маккейн» у российских границ попал на видео
00:40
Эсминец «Джон Маккейн» у российских границ попал на видео
Войска Политика
Появилось видео примирения Харитонова с Яндиевым
02:06
Появилось видео примирения Харитонова с Яндиевым
Девочка вытащила застрявшую в камнях акулу и попала на видео
00:53
Девочка вытащила застрявшую в камнях акулу и попала на видео
В мире
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
00:15
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
В мире Интернет
Соседи рассказали о захватившем в заложники детей и попали на видео
01:24
Соседи рассказали о захватившем в заложники детей и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
00:46
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
02:26
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
В мире Происшествия
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
00:25
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
00:44
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь