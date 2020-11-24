Дистанционку в грузинских школах продлили

«Исходя из существующей эпидемиологической ситуации, с целью снижения мобильности в городах межгосударственный совет принял решение продлить учебу в дистанционном режиме для учеников всех классов государственных и частных школ до завершения первого семестра», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.