Европа будет шпионить за Россией 

Договор по открытому небу не играет особой роли в поддержании военно-стратегического баланса между Россией и Западом, а имеет скорее политико-психологическое значение. И выход из него США укладывается нынешний тренд американо-российских отношений. Об этом эксперты заявили «Свободной прессе».

Как сообщал «Рамблер», Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он позволяет участникам летать над территорией друг друга, контролируя военную деятельность. Россия присоединилась к договору в 2001 году. Некоторое время назад власти США заявили о намерении выйти из соглашения из-за нарушения его условий, которое якобы допустила Россия.

В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода. В тот же день в российском МИД назвали этот шаг Вашингтона весьма прискорбным с точки зрения европейской безопасности и пригрозили жестким ответом на передачу участниками договора данных США. Также в МИД заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения обязательств от 34 государств, оставшихся в договоре.

Обозреватель ИА News Front Юрий Селиванов обратил внимание на то, что Минобороны России пока никак не отреагировало на выход США из соглашения, призвав не преувеличивать значение Договора по открытому небу

«Даже в свои лучшие времена он не мог выполнять функции эффективного инструмента стратегической разведки. (…) Договор открытого неба имеет не столько военно-стратегическое, сколько политико-психологическое значение. А выход США из него полностью укладывается в нынешний «понижающий тренд» американо-российских отношений, которому администрация США следует последние годы», — пояснил он.

При этом Селиванов уверен, что геополитическая стратегия США не претерпит существенных изменений с приходом к власти Джо Байдена . А заявление МИД России является своего рода маркером отношения Москвы.

В свою очередь ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков уверен, что Байдену стоило бы пересмотреть решение о выходе из соглашения, так как оно имеет большое значение для европейских союзников США.