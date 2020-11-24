«Хотя вакцины полностью не остановят СОVID-19 и не станут ответом на все наши вопросы, они дают большую надежду в войне против этого вируса», — рассказал он.

Представитель ВОЗ отметил, что фармацевтические разработки и различные технологии в области медицины открывают новые горизонты перед людьми.

Клюге добавил, что за последние недели слышал хорошие новости о вакцинах. Он указал на «богатство научно-технического опыта и знаний», которыми обладает Европа. Директор Европейского бюро ВОЗ также подчеркнул, что потенциал можно реализовать только в том случае, если странам обеспечат равноправный доступ к вакцинам.