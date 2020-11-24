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Патрушев обвинил спецслужбы США в подрыве ситуации в Крыму 

Артём Кульша 1 час назад
Патрушев обвинил спецслужбы США в подрыве ситуации в Крыму
Фото: ТАСС
В 2020 году в Крыму были предотвращены четыре террористических акта. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в режиме видеоконференции состоялось совещание по вопросам национальной безопасности в Крыму. В ходе него Патрушев рассказал, что в текущем году на территории полуострова благодаря слаженной работе специальных служб и правоохранительных органов были предотвращены восемь преступлений террористического характера, в том числе четыре теракта.
Он сообщил о выявлении нарушений антитеррористической защищенности крымских гостиниц и здравниц и принятии соответствующих мер прокурорского реагирования по каждому из них.
Также секретарь Совбеза заявил, что в Крыму удалось не допустить осложнения криминогенной обстановки во время курортного сезона, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и массовых пищевых отправлений.
Он рассказал, что в 2020 году на полуострове 59 человек были спасены от утопления, число пожаров снизилось на 23%, количество ДТП и погибших в них — почти на 13%, число пострадавших в авариях детей — почти на треть.
В ходе того же мероприятия Патрушев сообщил о существенном увеличении интенсивности деятельности иностранных технических разведок в сфере современных информационных технологий на фоне обострения международной обстановки и росте числа хакерских атак на российские информационные ресурсы в этом году в 1,6 раза.

«Cпецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие», — добавил он.

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Комментарии 4
В мире , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , МВД
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