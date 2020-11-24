США объяснили нарушение эсминцем границ России

Седьмой флот США сообщил, что эсминец USS John S. McCain «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море». Минобороны России отмечало, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение российской границы эсминцем ВМС США.

«Эта операция по свободе судоходства (FONOP) защищает права, свободы и законное использование моря, признанные в международном праве, оспаривая чрезмерные морские претензии России», — сообщает флотская пресс-служба.

В командовании флота, базирующегося в Японии , отметили, что данная операция позволила США продемонстрировать, что, с их точки зрения, «эта зона не является частью российских территориальных вод».

США отмечают, что в 1984 году СССР ограничил внутренние воды в заливе Петра Великого прямой линией длиной 106 морских миль. Как утверждает американская сторона, эта линия несовместима с нормами международного права, отраженными в Конвенции по морскому праву и ограничивающей воды залива.

«Проведя эту линию, СССР попытался потребовать больше внутренних вод и территориального моря дальше от берега, чем он имеет право требовать согласно международному праву. Россия продолжила притязания СССР», — отметили американские военные.