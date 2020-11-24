«Мы вас, москали, так часто кидали, что больше не можем» 

Как сообщал «Рамблер», в интервью Ксении Собчак Богдан заявил, что из переговоров в Минске сделали пиар-площадку. Он назвал невыполнимым требование внести в Конституцию Украины пункт об особом статусе Донбасса.

«Эта группа должна закрыться, каждый должен сделать шаг назад, найти, наверное, чуть-чуть невыгодную ситуацию для себя», — сказал он.

Сатановский заявил, что Богдан не имеет никакого влияния сейчас и «мало за что отвечал в прошлом».

«Мы вас, москали, так часто с этими самыми Минскими соглашениями кидали, что больше не можем. Перед Европой плохо выглядеть будем, а они нам деньги дают. Так что давайте их вообще переподпишем», — так политолог объяснил предложение Богдана (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению Сатановского, чтобы идти на пересмотр соглашений и уступки, «надо полным идиотом быть», поэтому от России этого ожидать не стоит. Он допустил, что Москва может пересмотреть только Беловежские соглашения.

«Правда, тогда не слишком понятно, что это за государство такое, Украина, и кто такой Зеленский, но, может, ему на «Мосфильме» ставку предложат? И даже формат переподписания ясен. Украина сдаёт России к чёртовой матери всё, что она от неё в своё время получила: Левобережье с Киевом и прочими городами на Днепре, Приазовье и Причерноморье — до Приднестровья, официально отказывается на веки вечные и от них, и от Крыма», — заявил политолог.

По его мнению, в таком случае Киеву придется возместить России ущерб от блокады Крыма, конфликта в Донбассе, вернуть Москве все долги, посадить военных преступников и «завязать с внешнеполитическим хулиганством», включая иски к России».