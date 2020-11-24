США призвали запугать Россию ядерным оружием 

США должны разместить ядерное орудие в непосредственной близости от границ РФ заявил военный аналитик Джон Россомандо на страницах издания The National Interest. По его мнению, только так можно сдержать российскую агрессию по отношению к соседствующим с РФ странам.

Эксперт отметил, что конфликты в Украине и Южной Осетии наглядно показали, что россияне могут быстро и эффективно справляться с любыми силами противника. Именно поэтому, по его мнению, ядерное оружие, которое на время после холодной войны якобы потеряло свою актуальность, сегодня должно снова выйти на первый план.

Россомандо предложил разместить смертоносное оружие в Польше, странах Прибалтики, а также на Черноморском побережье. Только так, по его мнению, можно сдержать российскую агрессию.

Аналитик также раскритиковал решение президента США Дональда Трампа вывести часть американских войск из Германии. Речь, как сообщал «Рамблер», о 12 тысячах американских военнослужащих. Поводом для такого решения якобы стало несоблюдение Берлином договоренностей с НАТО , согласно которым европейские страны должны тратить на оборону не менее 2% ВВП (в настоящее время уровень затрат ФРГ достигает 1,38% ВВП).

Предполагается, что американских солдат направят на укрепление позиций НАТО в Прибалтике и Польше. Россомандо считает, что решение американского президента в корне не верно: пополнять контингент в указанных странах надо, но не за счет частей, размещенных в ФРГ. Он отметил, что в случае возникновения вооруженного конфликта с Россией передовые отряды НАТО будут уничтожены в течение нескольких дней.