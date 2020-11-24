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Путина умоляют спасти «шкуру» Зеленского 

Алиса Селезнёва 34 минуты назад
Команда Владимира Зеленского в преддверии годовщины Парижского саммита пытается спасти репутацию президента Украины, который так и не смог выполнить свои обещания по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом написал в своем Telegram-канале российский политолог Алексей Чеснаков.
По его мнению, именно «попыткой спасти шкуру Зеленского» можно объяснить заявление экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, попросившего российского лидера Владимиру Путину «сделать шаг назад» и переподписать Минские соглашения.

«Киев через «бунтаря» просто-напросто умоляет Путина помочь президенту Украины. Причина понятна — скоро годовщина Парижского саммита и Зеленский вынужден будет всему миру признаться, что он либо: а) глупый болтун — поставил нереальные сроки урегулирования; б) просто болтун — ничего не смог сделать за год; в) хитрый болтун — ничего не хотел делать и просто тянул время в надежде на то, что все рассосется», — уверен политолог.

При этом Чеснаков подчеркнул, что Путину не имеет никакого смысла «ослаблять свою коронную хватку и „делать шаг назад“.

»В нынешней ситуации сильный политик и переговорщик не имеет права уступить ни на шаг», — считает эксперт.

«Рамблер» писал, что 9 декабря 2019 года в Париже прошла встреча в «нормандском формате», в которой приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии. В столице Франции была достигнута договоренность открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, обменяться удерживаемыми лицами, согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса, закрепить формулу Штайнмайера в законодательстве Украины и развести силы еще на трех участках линии соприкосновения.
В мае президент Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что у Украины есть планы «В» и «С» по урегулированию ситуации в Донбассе, однако он не хотел бы их применять. Глава Украины также уточнил, что эпидемия коронавируса стала причиной заморозки процесса переговоров, однако он намерен их продолжать.
Комментарии 14
В мире , Видео , Политика , Алексей Чеснаков , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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