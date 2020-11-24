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Латвия просит помощи у России 

Артём Кульша 1 час назад
Латвия обратилась к России
Фото: ТАСС
Объем угольных грузов из России в Латвию драматически сократился. Об этом, как сообщает Neka personiga, сказано в письме Министерства сообщения Латвии Министерству транспорта России.
Позавчера Neka personiga сообщило, что получило в свое распоряжение письмо заместителя государственного секретаря Министерства сообщения Улдиса Рейманиса, руководителя транспортной рабочей группы Россия — Латвия, помощнику министра транспорта Юрию Петрову.
В нем Рейманис обратил внимание коллеги на драматическое сокращение объема грузов угля из России в Латвию из-за длительной бюрократической процедуры таможенного оформления — клиент размещает заказ, структура РЖД «Центр корпоративных транспортных услуг» обрабатывает его, министерства экономического развития и транспорта России согласовывают, РЖД выдает окончательное заключение. В октябре российская сторона не согласовала 94% от запрошенного количества угольных грузов, а в ноябре — 100%.
Также в письме упоминается тот факт, что недавно руководство национальной государственной железнодорожной компании Латвии «Латвийская железная дорога» обсуждало с представителями РЖД развитие нового направления грузовых перевозок из Калининграда в Санкт-Петербург, но российские власти рекомендовали РЖД не участвовать в проекте по политическим соображениям.

«Давайте будем отделять политическую ситуацию, наши, скажем так, дискуссии с Россией по истории, Крыму, Украине, Белоруссии, от практических вопросов», — прокомментировал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он сообщил, что Рига выстраивает отношения с Москвой, исходя из принципа двух путей. Первый включает в себя принципиальные для Латвии политические вопросы, второй — возможность сотрудничать, не переступая эти принципы.
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Комментарии 54
В мире , Юрий Петров , Минтранс РФ , Минэкономразвития , РЖД
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