Венедиктов ошарашен немецкой опекой Навального 

Новость о том, что немецкие депутаты рассматривают вопрос о продлении российскому блогеру Алексею Навальному шенгенской визы поставил в тупик главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова . В своём Telegram-канале журналист намекнул , что эта тема вне компетенции парламента.

Накануне депутат немецкой партии «Альоенатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что в сенате Берлина начали изучать возможность продления шенгенской визы для Алексея Навального.

По его словам, парламентарии приняли во внимание, что в России в отношении блогера расследуются несколько уголовных дел, поэтому он «мало заинтересован в возвращении на родину». Линдеманн подчеркнул, что скорее всего немецкие власти намерены укрыть Навального на территории ФРГ, чтобы он мог избежать российского правосудия.

Новость прокомментировал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он указал на то, что немецкие парламентарии миграционные вопросы находятся вне их компетенции.

«Ээээ, а причем Сенат Берлина к выдаче виз?» — задал он риторический вопрос в своем Telegram-канале (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Александр Сосновский заявил, что Алексей Навальный в будущем с большой долей вероятности получит статус политического беженца в Германии. Блогер неоднократно заявлял о намерении вернуться в Россию, а на днях, как сообщили средства массовой информации, запросил разрешение на продление пребывания в ФРГ.