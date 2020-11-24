Появилось видео из новейшей больницы в Норвегии 

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В сети появилось видео новейшей больницы в Норвегии , в которой большинство работы выполняется специальными медицинскими роботами. Все похоже на кадры из фильма о будущем. Медики получают свежую форму бесконтактным путем у специального терминала. Сдавать медицинскую форму нужно бесконтактно: ее врачи опускают в урну, соединенную с прачечной. Анализы отправляются в лабораторию в капсулах по специальным трубам, все тяжелые предметы перевозят роботы, которые умеют пользоваться лифтами. Врачи в это время снимают ролики для TikTok.

Клиника называется Akershus University Hospital. У нее есть собственный Инстаграм-аккаунт "ahus_no", в котором можно следить за буднями врачей.