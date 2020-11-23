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Меган Маркл и принц Гарри избавились от свадебного подарка

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
Принц Гарри и Меган Маркл получили Фрогморский коттедж в 2018 году после свадьбы.
Меган Маркл и принц Гарри избавились от свадебного подарка
Фото: I-Images Keystone Press Agency GloballookpressI-Images Keystone Press Agency Globallookpress
Меган Маркл и ее супруг принц Гарри избавились от коттеджа Фрогмор в Виндзоре, который считался британской резиденцией пары.
Новыми хозяева особняка стали члены королевский семьи принцесса Евгения Йоркская и ее муж Джек Бруксбэнк. Пара ждет ребенка, принцесса Евгения должна родить до конца года, поэтому она довольна переездом в новое семейное гнездо.
Евгения и Джек поселились во Фрогморе около двух недель назад. До этого вещи Меган, Гарри и их сына Арчи были тайно вывезены из дома глубокой ночью.
«Супруги определенно не хотели, чтобы это кто-то видел. Похоже, они сжигают мосты, поскольку планируют продлить свое пребывание в США, возможно, навсегда», — сказал источник The Sun.
Ранее Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix. Теперь супруги планируют снимать художественные и документальные картины и детские программы.
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