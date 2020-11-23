Меган Маркл и принц Гарри избавились от свадебного подарка

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри избавились от коттеджа Фрогмор в Виндзоре, который считался британской резиденцией пары.

Евгения и Джек поселились во Фрогморе около двух недель назад. До этого вещи Меган, Гарри и их сына Арчи были тайно вывезены из дома глубокой ночью.