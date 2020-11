Во Львове простились с Романом Виктюком 

"Никогда о Виктюке нельзя будет говорить в прошедшем времени. Это человек такого величия, который принадлежит миру. Я хочу верить, что маэстро понял этот мир, и дай бог, чтобы и мы его поняли", — сказал во время церемонии мэр города Андрей Садовый. На церемонию отпевания в церкви святого Андрея режиссера проводили аплодисментами и криками "Браво!" под музыку британской рок-группы Queen "The show must go on".