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Алиев за рулем броневика въехал на отошедшие Азербайджану земли 

Lenta.ru 33 минуты назад
Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева на новые подконтрольные территории попала на видео. Ролик опубликовала жена главы государства и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева в своем Instagram.
Алиевы направились в Агдамский район, отошедший Баку по трехстороннему соглашению с Арменией и Россией. Президент запечатлен за рулем броневика. В окне машины видны руины зданий и различные обломки на земле.
16 ноября Мехрибан Алиева опубликовала видео поездки с мужем в Джебраильский район, также перешедший ранее под контроль Азербайджана.
9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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В мире , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Мехрибан Алиева , Азербайджан , Армения , Баку
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