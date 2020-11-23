Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева на новые подконтрольные территории попала на видео. Ролик опубликовала жена главы государства и первый вице-президент республики Мехрибан Алиева в своем Instagram

Алиевы направились в Агдамский район, отошедший Баку по трехстороннему соглашению с Арменией и Россией. Президент запечатлен за рулем броневика. В окне машины видны руины зданий и различные обломки на земле.

16 ноября Мехрибан Алиева опубликовала видео поездки с мужем в Джебраильский район, также перешедший ранее под контроль Азербайджана.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.