Белоруса будут судить за оскорбление Лукашенко в сети

"Он же 14 августа 2020 года в сети Интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме", — заявили в пресс-службе.