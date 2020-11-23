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Жителя Белоруссии будут судить за оскорбление Лукашенко в сети 

Газета.Ru 52 минуты назад
Белоруса будут судить за оскорбление Лукашенко в сети
Фото: РИА Новости
Прокуратура Гродненской области Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении одного из местных жителей, который оскорбил президента страны Александра Лукашенко в одном из публичных чатов мессенджера Viber. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры страны.

"Он же 14 августа 2020 года в сети Интернет, одном из чатов мессенджера Viber, разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес президента Республики Беларусь и негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина проходит обвиняемым и по делу о приготовлении к организации массовых беспорядков. Силовики поместили его в СИЗО, где он пробудет до окончания судебных разбирательств. Согласно белорусскому законодательству, оскорбление президента карается лишением свободы на срок до двух лет. Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета. С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.
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В мире , Происшествия , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Центризбирком России , ФСИН
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