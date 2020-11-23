Названы самые востребованные вакцины от COVID-19

Исследовательская компания Airfinity Ltd. совместно с Оксфордским университетом составили список наиболее востребованных вакцин от коронавируса, сообщает Bloomberg.

Самой востребованной вакциной в мире стала разработка британской компании AstraZeneca Plc — на нее приходится 40% всех предварительных заказов (3,2 млрд доз), большинство из них — из стран со средними и низкими доходами.

Эффективность этой вакцины — всего 70%, тем не менее она имеет ряд серьезных преимуществ. Она будет производиться по всему миру и стоить значительно дешевле вакцины от Pfizer — всего 4-5 долларов за дозу, тогда как Pfizer установила цену в 19,5 долларов за дозу. Препарат Astra проще транспортировать — ему не требуются сверхнизкие температуры для перевозки и хранения, достаточно хранения в холодильнике.

На втором месте — вакцина от Novavax Inc. Объем предварительных заказов составляет 1,4 млрд доз, 1,1 млрд из которых также приходится на страны со средним и низким уровнями доходов.

Третьей по востребованности является вакцина от Johnson&Johnson — на нее приходится 1,3 млрд доз предварительных закупок, из них 430 млн доз поступят в Европу и 300 млн доз — в США.

Препараты Pfizer и Moderna находятся на пятом и шестом месте, несмотря на самую высокую эффективность (95% и 94,5%). Закупки приходятся в основном на США и ЕС . Стоимость вакцины от Pfizer составляет 19,5 долларов за дозу, а Moderna — от 25 до 37 долларов в зависимости от объема заказа.

Российская вакцина «Спутник V» занимает седьмую строчку. Все заказы на нее приходят из стран со средним и низким уровнями доходов. На сегодняшний день куплено 537 млн доз.