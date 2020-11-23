Минские пенсионеры вышли на «марш мудрости» 

В понедельник, 23 ноября, белорусские пенсионеры вышли на акцию "марш мудрости" в Минске. Участники протеста двигаются по проспекту Независимости в сторону центра.
По подсчетам очевидцев, в акции принимают участие несколько сотен человек, передает издание TUT.BY. Участники марша несут в руках бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами остановить насилие со стороны силовиков и призывами к отставке действующего президента Александра Лукшенко.
Некоторые также несут в руках плакаты с именем погибшего гражданского активиста Романа Бондаренко. Мужчина погиб после столкновения с неизвестными в одном из дворов из-за бело-красно-белых ленточек. Ранее редакция VSE42.Ru сообщала об этом инциденте.
Правоохранители предупреждает участников акции о том, что мероприятие не санкционировано и просит их разойтись. В настоящее время движение транспорта по проспекту Независимости частично закрыто.
Больше информации о ситуации в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа, можно найти в тематическом разделе на нашем сайте.