Пандемия в Нью-Йорке: тела скопились на набережной

Нью-Йорке до сих пор не похоронили несколько сотен жертв весенней вспышки коронавирусной инфекции. Как рассказало издание The Wall Street Journal, около 650 тел остаются в мобильных моргах-рефрижераторах на Бруклинской набережной. Дело в том, что предать земле этих людей некому: либо их родственников не удалось отыскать, либо близкие отказываются забирать тела из-за больших расходов на похороны.

Около 650 тел жертв весенней вспышки COVID-19 до сих пор хранятся в мобильных моргах-холодильниках на бруклинской набережной в Нью-Йорке. По данным газеты The Wall Street Journal, умершие до сих не похоронены, поскольку либо их родственников не смогли найти, либо их близкие отказались оплачивать похороны, поскольку для них это слишком дорого.

Временный морг на колесах был создан еще в апреле на пирсе 39-й улицы в районе Сансет-парк. Тогда в Нью-Йорке, оказавшемся в эпицентре пандемии в США , морги больниц и госпиталей не справлялись с нагрузкой, и пришлось разворачивать передвижные рефрижераторы.

Как объяснял ранее совладелец одного из нью-йоркских похоронных бюро Дмитрий Лисовецкий агентству РИА «Новости», эпидемия стала серьезным вызовом для ритуальных служб. Гробы стали дефицитом, очередь на кремацию занимала месяц.

К тому же, на похороны приходится тратить внушительные суммы. Место на Вашингтонском кладбище в Бруклине стоит $20 тыс., кладбища попроще — $8 тыс. за могилу, а самые дешевые места — на Лонг-Айлендском кладбище, далеко на окраинах. Плата за услуги могильщиков составляет примерно $2 тыс. Иногда и больше.

В конце апреля история невостребованных тел в Нью-Йорке уже привлекала внимание СМИ. Тогда после жалобы местных жителей полицейские обнаружили примерно 60 усопших в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщал СNN. Как отмечали источники телеканала в правоохранительных органах , в одном из автомобилей не было системы охлаждения. Объяснялось произошедшее тем, что в похоронном бюро не хватало места, чтобы хранить тела перед кремацией.

В управлении здравоохранения города тогда напомнили, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры. Как сообщили СМИ, городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения, куда были перемещены тела.

О десятках разлагающихся трупов в грузовиках написала и газета The New York Times — она подробно рассказала, как жители Бруклина 29 апреля пожаловались в полицию на неприятный запах. Когда правоохранители приехали на место, они обнаружили возле жилых домов грузовики с трупами.

Анонимный источник сообщил газете, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках, потому что его морозильные камеры перестали работать. При этом неизвестно, были ли скончавшиеся заражены коронавирусом.

Европейские города также столкнулись с проблемой нехватки мест в моргах. В конце марта мэр Мадрида Хое Луис Мартинес-Альмейда сообщил, что в столице Испании тела скончавшихся от коронавируса людей будут размещать в части помещений торгово-развлекательного комплекса «Ледовый дворец».

Он рассказал, что похоронные бюро и сотрудники государственных моргов не справляются с ситуацией, так как у них нет необходимой защитной амуниции. Как писала испанская газета El Pais, руководство торгового центра само предложило властям использовать свою площадку. По данным издания, трупы хранили на территории катка, так как там поддерживается низкая температура — 0 градусов. Площадь помещения составляет 1800 кв. м.

«Это идеальное место для хранения трупов. Я, конечно же, говорю об условиях размещения. Здесь можно избежать разложения в течение необходимого времени», — заявил тогда один из мадридских чиновников.

В России подобное тоже случалось. В Барнауле в больнице №12 тела умерших от коронавируса скопились в подвале из-за нехватки места в морге. Госпиталь не был рассчитан на такое количество пациентов, и из-за высокой смертности среди госпитализированных было решено использовать для хранения тел дополнительный подвал. Ситуация с «черными мешками» также вызвала большой резонанс.