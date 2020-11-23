Жириновский подчеркнул, что военную операцию по «освобождению» Украины могут начать вооруженные силы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Первым делом, по мнению политика, необходимо расширить территории ДНР и ЛНР до административных границ Донецкой и Луганской областей. Российские власти тем временем должны обеспечить всех желающих украинцев гражданством РФ, добавил он.

В результате у Москвы будут сформированы целые батальоны «дружинников» и «опричников» в Украине, которые продолжат начатое дело и станут «продвигаться дальше».

При этом Жириновский выразил уверенность, что будущий президент США Джо Байден не будет против российской инициативы в Украине, поскольку «ему выгодно убрать весь компромат на его сына».

«Он (Байден) может закрыть глаза, если мы примем какие-то жёсткие меры», — констатировал лидер ЛДПР.