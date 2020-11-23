В Украине необходимо свергнуть «режим Зеленского», заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, США вряд ли будут защищать Киев, поскольку нынешние власти не устраивают вероятного нового президента страны Джо Байдена.
Жириновский подчеркнул, что военную операцию по «освобождению» Украины могут начать вооруженные силы непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Первым делом, по мнению политика, необходимо расширить территории ДНР и ЛНР до административных границ Донецкой и Луганской областей. Российские власти тем временем должны обеспечить всех желающих украинцев гражданством РФ, добавил он.
В результате у Москвы будут сформированы целые батальоны «дружинников» и «опричников» в Украине, которые продолжат начатое дело и станут «продвигаться дальше».
При этом Жириновский выразил уверенность, что будущий президент США Джо Байден не будет против российской инициативы в Украине, поскольку «ему выгодно убрать весь компромат на его сына».
«Он (Байден) может закрыть глаза, если мы примем какие-то жёсткие меры», — констатировал лидер ЛДПР.
Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты раскрыли заговор США и Украины против России. По их словам, Киев будет поставлять в Соединенные штаты образцы военного оборудования, схожего с российским, чтобы американцы могли изучить его и тщательнее подготовиться к возможной войне с РФ. Журналисты подчеркнули, что американцы ведут переговоры о покупке радиолокационного оборудования. На первый взгляд готовящаяся сделка выглядит более, чем странно: якобы Пентагон интересуется устаревшими радарами. Однако китайские эксперты полагают, что торговля поставка военного оборудования из Украины в США не лишена смысла: таким образом американцы смогут изучить радары, основы работы которых заложены и в российских аналогах. Этот факт объясняется тем, что ранее военнослужащие обеих стран работали на одном оборудовании в единой армии СССР.