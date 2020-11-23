«Может быть, у него просто взгляд на жизнь катастрофический. Я читал вот этот материал, о котором вы говорите. Но я вам хочу напомнить о том, что сейчас как-то мы перестали об этом говорить, но в самом начале, наверное, в марте-апреле, мы же сами много говорили о том, что, вообще-то, эпидемию коронавируса надо расценивать как учения», — заявил Чепурнов «Царьграду».