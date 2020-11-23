«Глава МИД — один из зачинщиков сегодняшней ситуации в Белоруссии. Он долгое время делал все возможное, чтобы разорвать связи с Россией, делал прочие гадости на внешней арене, занимался политическими репрессиями. Он больше всех заинтересован в революции. При крахе Лукашенко он видит себя одним из руководителей страны. Он одним из первых вытирал бы ноги о бывшего президента, он его ненавидит. Работа в команде Лукашенко — это его попытка приспособиться», — считает политолог.
«Понятно, что длительное время люди на улицах находиться не могут и многие устают, но протесты никуда не делись. Гражданское противостояние в республике даже расширилось, так как перешло на заводы, фабрики, образовательные учреждения и другие ведомства. В этой ситуации можно говорить, что Лукашенко пересидел, но какой ценой и кто будет ее платить?» — добавил политолог.
«Есть жертвы, 30 тысяч человек за три месяца были арестованы, не хватает мест в тюрьмах. И самое главное: Лукашенко потерял моральный авторитет в обществе, его называют фашистом. Он пытается опровергнуть это, но ярлык уже приклеился, в историю страны он войдет не только как диктатор, но и как фашист. Его репрессии уже превзошли сталинские и гитлеровские репрессии 1930-х годов. В итоге всё закончится либо арестом Лукашенко, либо его бегством из страны. Начнется масштабный процесс, который будет похож на Нюрнбергский», — сказал Болкунец.
«Минск опасается санкций со стороны Евросоюза и США. Часто ограничения сплачивали народ вокруг лидера, но не в этот раз. Санкции могут спровоцировать новые протесты, и я не исключаю, что это случится уже к весне. Лукашенко зиму еще переживет, но весна будет еще более жаркой, чем осень», — отметил он.
«Поддержка Лукашенко заканчивается стенами Дворца независимости, где он обитает вместе со свитой, которую теперь называют хунтой. Она настолько малочисленна, что лично глава пресс-службы Лукашенко вынуждена обрезать на улицах бело-красно-белые ленты, которые президент считает фашистскими. Если бы у него была поддержка, то появились бы отряды. Лукашенко один остался. Даже если Россия решит помочь ему деньгами, это никак не спасет его от ухода из политики. Это произойдет рано или поздно, его закат очевиден. Если держаться за власть посиневшими пальцами, со временем они почернеют», — заключил он.
«Эти деньги пойдут не рабочим, не медикам, не бюджетникам — они пойдут так называемому гражданскому сектору. То есть сети неправительственных организаций и, в большей степени, СМИ, потому что СМИ, с их точки зрения, показали свою эффективность», — сказал Дзермант.
«Учитывая, что в Белоруссии в основном к России хорошее отношение и что они прибыли бы для наведения порядка в случае серьезной дестабилизации, для помощи белорусским силовикам, их товарищам, я думаю, что большинство белорусов их появление бы поддержало. Речь идет именно о союзнической помощи. И с юридической, и с этической точки зрения все было бы достаточно прозрачно, понятно и четко», — убежден политолог.