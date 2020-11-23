Белоруссии Белорусский политолог в эфире НСН рассказал, к чему приведут попытки президента страны удержаться на посту. Глава МИД Владимир Макей предрек «хаос и анархию» в случае революции в республике. По его словам, это погубит государство и общество. Макей отметил, что выступает за перемены, но не «путем революции, уличного давления, шантажа, угроз». Министр добавил, что революция — «это всегда смерть, кровь и слезы». Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что Макей блефует, так как для него революция в республике была бы выгодной.

«Глава МИД — один из зачинщиков сегодняшней ситуации в Белоруссии. Он долгое время делал все возможное, чтобы разорвать связи с Россией, делал прочие гадости на внешней арене, занимался политическими репрессиями. Он больше всех заинтересован в революции. При крахе Лукашенко он видит себя одним из руководителей страны. Он одним из первых вытирал бы ноги о бывшего президента, он его ненавидит. Работа в команде Лукашенко — это его попытка приспособиться», — считает политолог.

Болкунец отметил, что протесты не выдохлись и вскоре разгорятся с новой силой.

«Понятно, что длительное время люди на улицах находиться не могут и многие устают, но протесты никуда не делись. Гражданское противостояние в республике даже расширилось, так как перешло на заводы, фабрики, образовательные учреждения и другие ведомства. В этой ситуации можно говорить, что Лукашенко пересидел, но какой ценой и кто будет ее платить?» — добавил политолог.

Он напомнил, к каким последствиям привели действия властей в последние месяцы.

«Есть жертвы, 30 тысяч человек за три месяца были арестованы, не хватает мест в тюрьмах. И самое главное: Лукашенко потерял моральный авторитет в обществе, его называют фашистом. Он пытается опровергнуть это, но ярлык уже приклеился, в историю страны он войдет не только как диктатор, но и как фашист. Его репрессии уже превзошли сталинские и гитлеровские репрессии 1930-х годов. В итоге всё закончится либо арестом Лукашенко, либо его бегством из страны. Начнется масштабный процесс, который будет похож на Нюрнбергский», — сказал Болкунец.

Политолог считает, что положение Лукашенко ухудшается с каждым днем.

«Минск опасается санкций со стороны Евросоюза и США. Часто ограничения сплачивали народ вокруг лидера, но не в этот раз. Санкции могут спровоцировать новые протесты, и я не исключаю, что это случится уже к весне. Лукашенко зиму еще переживет, но весна будет еще более жаркой, чем осень», — отметил он.

Госдуме сравнили политику Лукашенко с «темным лесом» Лукашенко осознает, что у него почти не осталось сторонников, считает Болкунец.

«Поддержка Лукашенко заканчивается стенами Дворца независимости, где он обитает вместе со свитой, которую теперь называют хунтой. Она настолько малочисленна, что лично глава пресс-службы Лукашенко вынуждена обрезать на улицах бело-красно-белые ленты, которые президент считает фашистскими. Если бы у него была поддержка, то появились бы отряды. Лукашенко один остался. Даже если Россия решит помочь ему деньгами, это никак не спасет его от ухода из политики. Это произойдет рано или поздно, его закат очевиден. Если держаться за власть посиневшими пальцами, со временем они почернеют», — заключил он.

На прошлой неделе главы МИД стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии для поддержки «демократических прав народа». Они будут касаться не только физических лиц, но и компаний, предпринимателей и госструктур, финансирующих Лукашенко. Кроме того, Евросоюз больше не будет выделять средства нынешнему белорусскому правительству. В свою очередь, белорусский политолог Алексей Дзермант ранее заявлял в эфире НСН, что Запад напрямую финансирует белорусскую оппозицию.

«Эти деньги пойдут не рабочим, не медикам, не бюджетникам — они пойдут так называемому гражданскому сектору. То есть сети неправительственных организаций и, в большей степени, СМИ, потому что СМИ, с их точки зрения, показали свою эффективность», — сказал Дзермант.

При этом он отметил, что население Белоруссии поддержало бы ввод российских силовиков в случае необходимости.

«Учитывая, что в Белоруссии в основном к России хорошее отношение и что они прибыли бы для наведения порядка в случае серьезной дестабилизации, для помощи белорусским силовикам, их товарищам, я думаю, что большинство белорусов их появление бы поддержало. Речь идет именно о союзнической помощи. И с юридической, и с этической точки зрения все было бы достаточно прозрачно, понятно и четко», — убежден политолог.

Ранее Евросоюз уже принял два пакета ограничений против официальных лиц республики. Так, в октябре были введены санкции против 40 чиновников, которых ЕС считает причастными к фальсификациям на выборах в Белоруссии и нарушениям прав граждан страны. Вскоре Евросоюз ввёл ограничения в отношении самого Лукашенко и 14 чиновников республики, заморозив их активы и закрыв для них въезд в страны ЕС.