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Протестующие американцы сожгли маски и попали на видео 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
В Нью-Йорке во время акции протеста против ограничений из-за коронавируса люди сжигают медицинские маски. Марш против сдерживающих распространения опасной инфекции мер состоялся в городе накануне. Участвующие в нем люди призывали прохожих снять с себя защитные маски, а также устроили показательное сожжение индивидуальных средств защиты. Видео публикует Telegram-канал RT. Источник сообщает, что во время массовой акции была разыграна «пьеса» о COVID-19.
Напомним, протесты в США проходят на фоне сообщений о серьезном росте заражений коронавирусом. Так, в минувшую субботу было зафиксировано рекордное количество заболевших — 195 542 случая за сутки.
В мире , Видео , Общество , США
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