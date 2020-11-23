Третья волна ввергнет США в хаос

Эпидемиологическая ситуация в США ухудшается. Однако уходящий Трамп предпочел отойти от дел и посвящать все свое время Твиттеру и гольфу, в то время как будущий президент Байден пока не может воплотить в жизнь свой план борьбы с пандемией. Происходящее в стране постыдно и неприемлемо, заявляют чиновники.

Казалось, что Мэри Тёрнер (Mary Turner) вот-вот расплачется, ее голос срывался. «Прощу прощения, не могу сдержать эмоции», — сказала президент профсоюза медсестер Миннесоты. С февраля Мэри дежурит ночами в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. В среду они участвовала в круглом столе, организованном Джо Байденом, избранным президентом Америки. «Вы меня растрогали», — сказал Байден, комкая носовой платок и вытирая глаза.

Во время видеоконференции Тернер нарисовала печальную картину состояния американской системы здравоохранения. Она рассказала, например, каким образом ее коллеги дали понять, что у них нет защитной одежды. «Что-то у нас серьезно не так, если медсестрам в разгар пандемии приходится идти на улицу и просить прохожих помочь им с защитными костюмами», — говорит Тернер. «Нам надо немедленно действовать, быстро действовать», — взывала она к Байдену.

Случаи заражения множатся, больницы переполнены, многие ее коллеги испуганы. «Ни работодатели, ни правительство нас не поддерживают», — говорила Тернер и рассказывала, как ее коллеги держат умирающих пациентов за руку, а те плачут, потому что не могут увидеться с родными.

Она жалуется и на недостаток защитных средств. Одну-единственную маску типа N95 надевают от восьми до десяти раз. «Мы не сможем чувствовать себя в безопасности, если ситуация не изменится», — говорит Тернер. По ее словам, «второй линии обороны» нет — есть только они, медсестры.

К среде, 18 ноября, в США было зарегистрировано более четверти миллиона смертей от covid-19, о чем сообщил Университет имени Хопкинса в Балтиморе. Более 11,5 миллионов американцев заразились вирусом. Даже Белый дом видит весь драматизм ситуации.

США находятся в «опасной точке», как сказал адмирал Бретт Жируа (Brett Giroir), один из руководителей президентской рабочей группы по коронавирусу. Жируа говорит об «огромном росте числа заболевших. „Приемные отделения наших больниц каждую неделю принимают на 25% больше пациентов, смертность в стране еженедельно увеличивается на 25%“. Все идет в „неправильном направлении“ — заявил Жируа в интервью телеканалу MSNBC.

С этого вторника школы в Нью-Йорке снова закрыты — об этом сообщил мэр города Билл де Блазио (Bill de Blasio). Даже сделать тест на ковид в США можно, только если повезет. В столице Вашингтоне, например, в начале этой недели людям приходилась часами стоять в очереди, чтобы сдать анализ.

В малонаселённом штате Монтана (один миллион жителей на территории, превышающей площадь Германии) введено обязательное ношение масок. Губернатор-республиканец Мэриленда Ларри Хоган (Larry Hogan) распорядился с пятницы ограничить посещение ресторанов, религиозных учреждений и фитнес-центров. Хоган — один из немногих республиканцев, кто всегда сопротивлялся политике Дональда Трампа, не придающего особого значения ношению масок и недооценивающего опасность вируса.

Действующий президент усугубляет и без того отчаянное положение не справляющейся со своими задачами системы здравоохранения США. Трамп («я выиграл выборы») отказывается начать нормальную передачу власти избранному президенту Байдену. Этим он создает опасный вакуум власти: Байден и его переходная команда не могут воспользоваться информацией, персоналом и мощностями действующей администрации, что до сих пор было совершенно обычным делом при смене президентов.

В то время как будущий президент сразу взялся за борьбу с пандемией и уже давно использует для этого соответствующую рабочую группу, Трамп отстранился от всех дел по управлению государством. Действующий президент практически не участвует в запланированных ранее мероприятиях. На прошлой неделе он ненадолго показался на торжествах по случаю Дня ветеранов и на пресс-конференции о прививках против коронавируса.

В конце недели он два дня играл в гольф, а затем давал о себе знать только в Твиттере и в электронных письмах сторонникам, которых просил делать пожертвования. В Белом доме царит «бункерный менталитет», говорят в окружении президента.

Почти исчез со сцены и вице-президент Майк Пенс (Mike Pence), который недавно даже намеревался устроить себе отпуск и позагорать во Флориде, но в последнюю минуту все-таки отказался от этой затеи.

Необходимы двойные прививки

Пенс возглавляет — как минимум официально — рабочую группу по борьбе с коронавирусом в Белом доме. Его деятельность на этом посту запомнится прежде всего фальшивым оптимизмом, похвалами в адрес президента и концернов за их якобы активное противодействие эпидемии, а также призывами держаться. «Не будет никакой второй волны», — заявил Пенс в июне и даже написал статью с соответствующим заголовком. И вот теперь его страна стоит перед лицом третьей и самой интенсивной волны эпидемии.

Невероятно преувеличенными оказались и надежды на скорую или даже немедленную вакцинацию широких масс населения. Трамп еще несколько месяцев назад объявил, что вакцина будет готово «очень скоро». Руководитель его штаба говорил в сентябре, что в октябре у страны будет 100 миллионов доз вакцины. Подразумевалось: перед президентскими выборами.

Поражение Трампа на выборах объясняется, конечно, и отвратительным кризисным менеджментом его правительства, и игнорированием и преуменьшением смертельной опасности. Трамп сравнивал вирус с «гриппом» и заявлял, что он чудесным образом исчезнет, как только температура воздуха повысится. И вот теперь температура снижается, а число заболевших растет.

Если снабжение 330 миллионов американцев вакциной будет происходить так же, как и тестирование на коронавирус в первые месяцы эпидемии, то в США вскоре вновь возникнет хаос. Так как вакцинирование препаратом фирмы Pfizer должно происходить в два этапа, компания рассчитывает снабдить им в этом году только 12,5 миллионов американцев. Компания Moderna намеревается изготовить до конца года 20 миллионов доз вакцины, Johnson&Johnson говорит о 100 миллионах доз к марту 2021 года.

«Постыдно и неприемлемо»

Избранный президент Байден еще несколько месяцев назад объявил борьбу с коронавирусом своей основной задачей. Как сказал Байден в понедельник, его команда должна получить доступ к планам, в которых описано, как должна происходить вакцинация американцев. «Это огромная, огромная работа».

«Если все не согласовать, то могут умереть многие», — предупредил он. По его словам, если его команда будет ждать вступления нового президента в должность, все затянется на месяц или даже полтора.

Глава фракции демократов в Палате представителей Стени Хойер (Steny Hoyer) заявил в среду вечером: «Президент Трамп проводит дни за игрой в гольф или, расстроенный результатами выборов, за написанием постов в Твиттере, вместо того чтобы выполнять свою работу и следить за борьбой Америки с covid-19». По его мнению, чиновники правительства, занимающиеся здравоохранением, должны начать сотрудничество с командой Байдена. Поведение действующего президента, по его мнению, «постыдно и неприемлемо».

В рядах демократов усиливается давление с целью выбить дополнительные миллиарды на поддержку безработных и малых предпринимателей. Однако в последнее время демократы из тактических предвыборных соображений не захотели на этом настаивать. Удастся ли уходящему парламенту договориться об этом с уходящим президентом, неизвестно.

Кстати, Трамп перед выборами постоянно жаловался на якобы фейковые статьи в СМИ, постоянно твердящие о коронавирусе, чтобы ему навредить. На своих митингах и в Твиттере Трамп неоднократно позволял себе предсказания, смелые даже по его меркам. Например, он кричал: «Ковид, ковид, ковид, ковид! Кстати, 4 ноября вы больше о нем не услышите».